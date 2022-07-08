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إسرائيل تطلب من السعودية السماح برحلات مباشرة إلى مكة المكرمة للحجاج

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إسرائيل تطلب من السعودية السماح برحلات مباشرة إلى مكة المكرمة للحجاج
Globallookpress Gil Cohen Magen/Xinhua
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أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج عن توجيه طلب رسمي إلى السلطات السعودية بشأن السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ومكة المكرمة للحجاج.

وقال فريج الذي يمثل حزب "ميرتس" اليساري، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس: "أود أن يكون هناك يوم عندما سأتمكن من مغادرة مطار بن غوريون لأداء واجبي كمسلم في مكة المكرمة".

وأضاف: "أثرت هذه القضية مع السعودية وآمل بأن يحل هذا اليوم قريبا".

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وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تستقبل الحجاج من إسرائيل، ولكن عليهم السفر عبر دول ثالثة.

وقال فريج أ تكلفة ذلك قد تصل إلى 11.5 ألف دولار مقابل رحلة مدتها أسبوع، بينما يدفع الحجاج من الدول العربية القريبة نحو نصف هذا الثمن.

يذكر أن السعودية سمحت في وقت سابق للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين في عام 2020.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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