ستولتنبرغ: الناتو لا يركز على انضمام أوكرانيا للحلف بل على دعمها عسكريا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له.

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان الأوروبي: "تتركز الجهود الآن على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقلالها. هذا هو الشيء الرئيسي الآن، وليس عضوية الناتو".

إقرأ المزيد

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي