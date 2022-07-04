كوليبا لا يرى أي احتمالات لانضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل المنظور

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه لا يرى أية آفاق في المستقبل المنظور لموافقة دول الناتو على انضمام بلاده إلى الحلف.

وأضاف كوليبا في مقابلة صحفية نشرت اليوم الاثنين: "لا أشاهد حاليا أية مقدمات تدل على أن الحلف سيقوم بتغيير سياسته العملية فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو. وهذا يعني أنني أتوقع أن يواصل الناتو في المستقبل القريب التأكيد على أن الباب مفتوح وأن قرار قمة بوخارست لا يزال ساريا. وطبعا ستبقى أوكرانيا على مسار التكامل الأوروبي الأطلسي، لكنني لا أرى إمكانية لتغيير الناتو لموقفه في المستقبل القريب، مثل الاتحاد الأوروبي، والبدء في القيام بأشياء ملموسة لضمان انضمام أوكرانيا إلى الحلف ".

وتابع كوليبا: "لا بديل عن الاندماج الكامل لأوكرانيا في الغرب. والغرب طبعا يعني حلف الناتو. والآن بات الأمر يتعلق به".

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وذكر أن السلطات الأوكرانية لا تعتبر تزويد بلاده بضمانات أمنية من الدول الغربية، وهو ما تسعى إليه القيادة الأوكرانية، كبديل للانضمام إلى الناتو. وقال: "هذا ليس بديلا، بل لملء الفراغ من الآن وحتى اللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في آلية الأمن الجماعي. هذا ليس بديلا، لا يوجد بديل. تدور الحرب لدينا حاليا لذلك ندرك أن الناتو لن يقبلنا كعضو غدا أو بعد غد، لذلك ظهر موضوع الضمانات".

المصدر: تاس