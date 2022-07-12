رئيس الأوروغواي السابق: واشنطن والناتو يخاطران بمحاولات إرهاق روسيا بحرب طويلة

اعتبر رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا أن الولايات المتحدة ودول "الناتو" تخاطر في رغبتها بشن "حرب استنزاف" طويلة ضد روسيا، وهذا يدل على عدم مسؤولية قياداتها السياسية.

وقال موخيكا: "أسوأ شيء هو أنهم على ما يبدو يريدون شن حرب استنزاف طويلة متلاعبين بخطر استنزاف قوة نووية، وهذا يدل على عدم مسؤولية القيادات السياسية للقوى العظمى المعاصرة".

ووصف تصرفات الدول الغربية في الأزمة الأوكرانية، بأنها قاسية وقصيرة النظر من حيث العواقب على العالم بأسره.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تؤثر على أكثر الشعوب احتياجا في إفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي