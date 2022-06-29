الناتو يرسل إشارة لزيلينسكي: استعد لحرب طويلة!

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أوكرانيا إلى "الاستعداد لحرب طويلة"، دون الإجابة عن سؤال عما إذا كانت أوكرانيا سيكون بإمكانها الانضمام إلى الناتو بعد ذلك.

وقال ستولتنبرغ: "يجب أن نستعد لحرب طويلة، وهذه هي إشارتنا إلى الرئيس زيلينسكي".

وانطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس.

المصدر: تاس