أغنى رجل في أوكرانيا يخرج من مجال الإعلام في البلاد

أعلن أغنى رجل في أوكرانيا رينات أحمدوف، أنه سيترك مجال الإعلام في البلاد وينقل تراخيص وسائله الإعلامية إلى الدولة.

قال أحمدوف إن شركته الاستثمارية SCM ستنسحب من الأعمال الإعلامية في أوكرانيا وستنقل شركة Media Group Ukraine جميع تراخيصها إلى الدولة خلال أسبوع.

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وأكد في بيان نقله المكتب الصحفي لشركته: "اتخذت قرارا إجباريا بسحب شركتي الاستثمارية SCM من قطاع الإعلام. هذا الأسبوع، ستتخلى Media Group Ukraine عن جميع تراخيص البث والتلفزيون الفضائي لقنواتنا وتراخيص وسائل الإعلام المطبوعة الخاصة بنا في أوكرانيا لصالح الدولة. وسنوقف أيضا أنشطة وسائل إعلامنا عبر الإنترنت".

وبحسب البيان الصحفي فقد تم اتخاذ هذه القرار بسبب دخول قانون حول وقاية الأمن القومي الأوكراني من التهديدات المرتبطة بالتأثير المفرط للأشخاص ذوي الثقل الاقتصادي والسياسي الكبير على الحياة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن الوضع الحالي في أوكرانيا منع SCM من بيع أعمالها الإعلامية.

المصادر: تاس