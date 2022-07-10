إصابة مئات الجزارين والمواطنين أثناء ذبح الأضاحي في تركيا

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن أكثر من 740 شخصا في تركيا أصيبوا أثناء محاولتهم ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأشارت "زمان" إلى أن 741 شخصا أصيبوا أثناء محاولتهم ذبح الأضاحي، وصلوا المشافي التركية في مدن دوزجي، وبولو، وزونغولداك ، وكارابوك، وساكاريا، وكوجالي، وبارتين، في حين ذبح بعض المواطنين أضاحيهم في أول أيام العيد بالمسالخ التي تعرضها البلديات، وبعضهم في حدائق منازلهم وفي أماكن مناسبة .

وبحسب "زمان"، أصيب بعض الجزارين والمواطنين الذين ضحوا في ساكاريا بالسكاكين وضربات الحيوانات، في حين خرج المصابون الذين تقدموا إلى خدمات الطوارئ بوسائلهم الخاصة وسيارات الإسعاف من المستشفى بعد العلاج.

وكشفت صحيفة "زمان" أنه "في يوم عيد الأضحى الأول، تم علاج 271 شخصا في كوجالي، و47 شخصا في دوزجي، و44 شخصا في بولو، و30 شخصا في زونغولداك، و25 شخصا في بارتين، و17 شخصا في كارابوك، أصيبوا بالسكاكين وضربات الحيوانات".

المصدر: "زمان"