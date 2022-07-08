رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاتف الرئيس الفلسطيني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن الأخير أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مهنئا إياه بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال مكتب لابيد في بيان: "تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء رئيس السلطة بمناسبة حلول عيد الأضحى. وتحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة".

تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء رئيس السلطة بمناسبة حلول عيد الأضحى.



وتحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 8, 2022

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت كان يرفض فكرة الحديث مع عباس أو اللقاء معه، إلا أن لابيد أكد قبل أيام أنه لا يستبعد عقد اجتماع مع عباس، لافتا إلى أن مثل هذا الاجتماع غير مطروح حاليا على الطاولة.

المصدر: RT