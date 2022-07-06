لابيد يؤكد أنه لا يستبعد الاجتماع مع محمود عباس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه لا يستبعد عقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلى أن مثل هذا الاجتماع غير مطروح حاليا على الطاولة.

وقال لابيد في تصريح من باريس: "لا أعقد لقاءات فقط من أجل عقدها، إلا إذا كان لها نتيجة إيجابية على إسرائيل، مشيرا إلى أن اللقاء مع عباس "في الوقت الحالي ليس على جدول الأعمال، لكنني لا أستبعد ذلك".

وعن مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أفاد لابيد بأن "تشكيلة الحكومة الحالية والقيود بالموضوع الفلسطيني بقيت كما هي، يوجد للفرنسيين أسئلة شرعية لكنهم يفهمون ما يمكن لهذه الحكومة أن تقوم به".

المصدر: I24 news