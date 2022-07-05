لابيد: إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين أمام اعتداءات "حزب الله"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين أمام اعتداءات "حزب الله" اللبناني، "التنظيم الإرهابي الذي يهدد استقرار لبنان".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قال لابيد: "طائرات بدون طيار من صناعة إيرانية حاولت في الأيام الأخيرة الاعتداء على منصة غاز إسرائيلية قرب السواحل اللبنانية"، مشيرا إلى أن "هذه الطائرات أرسلت من قبل حزب الله وهو تنظيم إرهابي يهدد استقرار لبنان وينتهك سيادته ويجره إلى تصعيد خطير مع إسرائيل ويمس بمصالحه الوطنية".

هذه الطائرات أرسلت من قبل حزب الله وهو تنظيم إرهابي يهدد استقرار لبنان وينتهك سيادته ويجره إلى تصعيد خطير مع إسرائيل ويمس بمصالحه الوطنية وأعلم أن لبنان غال على قلبك. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 5, 2022

وتوجه إلى ماكرون قائلا: "أعلم أن لبنان غال على قلبك"، مضيفا: "حزب الله يمتلك أكثر من 100 ألف صاروخ في لبنان موجه إلى إسرائيل. إنه يحاول أن يشغل ضدنا الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

وشدد لابيد على أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتكررة".

المصدر: RT