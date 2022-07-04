الخارجية اللبنانية تعلق على إطلاق "حزب الله" مسيرات تجاه حقل "كاريش" المتنازع عليه مع إسرائيل

علق وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، على إطلاق "حزب الله" 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش البحري المتنازع عليه مع إسرائيل.

وبعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قال عبد الله بو حبيب: "بحثنا الوضع في الجنوب وموضوع المسيرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، وخصوصا أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، قد بلغت مراحل متقدمة".

وتابع بو حبيب: "وفي هذا الإطار، يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط الأمريكي للتوصل إلى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة بالاسراع في وتيرة المفاوضاتـ كما أن لبنان يعول على استمرار المساعي الأمريكية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف وزير الخارجية: "لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول، ويعرضه لمخاطر هو في غنى عنها..من هنا نهيب بجميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض..كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا".

ومساء السبت الماضي، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوبي لبنان.

المصدر: "النشرة"