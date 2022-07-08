جدول زيارة بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية

حدد جدول زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل والضفة الغربية، وعلى الرغم من أنها عاشر زيارة له إلى إسرائيل، إلا أنها ستتضمن عددا من لقاءات هي الأولى من نوعها.

وسيصل بايدن إلى مطار بن غوريون بعد ظهر الأربعاء 13 يوليو الحالي، حيث سيستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في حفل استقبال رسمي، في ثاني لقاء يجمعها منذ العام 2013.

وبعد ذلك سيقوم بايدن بجولة على عدد من أنظمة الأمن الإسرائيلية مع وزير الدفاع بيني غانتس، على الأرجح أن تكون في قاعدة البالماش الجوية في وسط إسرائيل، بالقرب من المطار. وسيشمل العرض الكشف عن بطارية دفاع صاروخي من طراز القبة الحديدية، في إشارة إلى الجهود الأمريكية لمنح إسرائيل 500 مليون دولار إضافية بعد حرب غزة العام الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن بايدن سيعلن موافقته على أن يبدأ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي محادثات مع نظرائه الإسرائيليين حول شراء نظام الدفاع الجوي Iron Beam.

وبعد ذلك سيتوجه بايدن إلى متحف "ياد فاشيم" للتوعية ضد المحرقة اليهودية "الهولوكوست".

وفي صباح اليوم الثاني من الزيارة، سيعقد بايدن اجتماعا مع لابيد، على أن يجمعهما مؤتمر صحافي مشترك. ومن ثم سيحضران اجتماعا عن طريق تقنية الفيديو لمنتدى I2U2 الجديد مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

سيلتقي بايدن بعد ذلك بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يلي ذلك جلسة قصيرة مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وصباح الجمعة، سيتوجه بايدن إلى مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس الشرقية، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي في منصبه إلى القسم الذي تقطنه أغلبية فلسطينية خارج المدينة القديمة.

ومن ثم يسافر بايدن إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يعود بايدن بعد ذلك إلى مطار بن غوريون حيث سيقوم برحلة مباشرة نادرة إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 يوم السبت في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"