عباس يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي في مقر الرئاسة برام الله تهيئة الأجواء قبل زيارة بايدن

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتنسيق الأمني بينهما بذلك الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس أن الزيارة "محل ترحيب من قبلنا".

وأضافت أن عباس استقبل غانتس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأكد "أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع".

ونقلت الوكالة عن غانتس أنه "قدّم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

נפגשתי הערב עם יו״ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ברמאללה.



הפגישה נערכה לרגל חג הקורבן, וכן לצורך תיאום ביטחוני ואזרחי לקראת ביקור נשיא ארה"ב ביידן. הפגישה התנהלה ברוח טובה ובאווירה חיובית. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 7, 2022

بينما قال غانتس عبر حسابه في "تويتر" إن لقاءه بعباس "عُقد بمناسبة عيد الأضحى، وللتنسيق الأمني والمدني قبل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن".

وقال غانتس إن الاجتماع "عُقد بروح طيبة وأجواء إيجابية".

وأضاف أنه ناقش مع عباس "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة المقبلة في إسرائيل"

وشدد على أن الجانبين اتفقا على "مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنب الإجراءات التي من شأنها إضعاف الاستقرار".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) + RT