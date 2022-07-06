يانوكوفيتش يدعو الأوكرانيين إلى الاختيار بين القتال حتى آخر أوكراني أو السلام

دعا الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، مواطني أوكرانيا إلى تحديد ما إذا كانوا يريدون القتال حتى آخر أوكراني أم يريدون السلام وإنقاذ حياة الأوكرانيين.

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خاطب يانوكوفيتش الشعب الأوكراني من خلال رسالة نشرها سكرتيره الصحفي، يوري كيراسير، اليوم الأربعاء 6 يوليو، في صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث جاء في الرسالة: "يبدو لي أن ما يلزمنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إجراء تقييم مناسب للوضع الراهن، واحترام آراء المواطنين الأوكرانيين الأكثر تنوعا. حيث يتعين على المواطنين أنفسهم الاختيار فإما القتال حتى آخر أوكراني، أو محاولة الحفاظ على ما تبقى. ومن المهم إعطاء كل من لديه مقترحات بناءة الفرصة، وإعطاء الفرصة للسلام. فذلك سوف ينقذ الأوكرانيين ويحافظ على مستقبل البلاد".

ووصف الرئيس الأوكراني الرابع الحكومة الحالية بأنها مغامرة وعديمة الخبرة، وبطبيعة الحال "ليس هناك أدنى شك في أي ثقة غير مشروطة بها، حتى في حالة عدم وجود مصادر بديلة للمعلومات". كما شدد يانوكوفيتش إلى أن "سياسة المعلومات التي تنتهجها الحكومة الأوكرانية اليوم انتهت صلاحيتها وألحقت ضررا كبيرا بالبلاد. فقد سئم الناس من الدعاية".

المصدر: تاس