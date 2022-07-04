أوكرانيا عن خططها بشأن الأموال الأوروبية: "سنطلب الكثير"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في مقابلة مع موقع LB.ua أن أوكرانيا، حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ستطلب مبالغ كبيرة من المساعدات مثلما فعلت بولندا.

إقرأ المزيد

وتابع كوليبا: ذلك هو المنطق الصحيح من وجهة نظر المستهلك الأوكراني: أوروبا تعني المال... بالمناسبة، أوروبا لم تغدق بالأموال على بولندا، وإنما تعلمت بولندا أخذ الأموال الأوروبية واستخدامها على النحو الذي يجعلهم يعطونك أكثر".

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فإن ذلك السلوك تحديدا هو ما تحتاج كييف أن تتعلمه في المستقبل، وتابع قائلا: "فلننظر إلى ما يمكن الحصول عليه من الاتحاد الأوروبي، نحن دولة كبيرة، وسنطلب الكثير" وكان المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليغ أوستينكو، قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي تريليون دولار لاستعادة الاقتصاد والبنية التحتية الأوكرانية، وهو ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما أعلن الرئيس زيلينسكي نفسه من قبل أن أوكرانيا بحاجة إلى 600 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي