كم يوما تكفي ألمانيا احتياطياتها من الغاز؟

توقع رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، أن تكفي احتياطيات الغاز الموجودة حاليا في ألمانيا لمدة شهر أو شهرين في حالة توقف إمدادات الوقود الأزرق من روسيا.

وقال مولر، في مقابلة مع مجموعة Funke Media Group: "إذا توقف تدفق الغاز من روسيا وحل فصل الشتاء فإن الكميات المخزنة حاليا، مع مراعاة التزاماتنا بمزيد من إمدادات الغاز إلى دول أوروبية، ستكون كافية ربما لشهر أو شهرين".

وأشار إلى أنه في حال حدوث حالة من الطوارئ في مجال الغاز في دول أخرى فإن ألمانيا ستكون ملزمة بمساعدة الدول المجاورة مثل فرنسا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك، وقال مولر: "كذلك يوجد سيناريو عكسي، أي إذا كان لدينا القليل جدا من الغاز في ألمانيا لإمداد عملائنا فيمكننا الاعتماد على تضامن جيراننا".

ووفقا للهيئة التنظيمية الألمانية فإن مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز في البلاد بلغ في تاريخ 1 يوليو 2022 نحو 61%.

المصدر: نوفوستي