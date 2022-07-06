نتائج استطلاع رأي في تركيا تنتزع من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم المرتبة الأولى

أظهر استطلاع رأي، تحدثت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، لم يعد الأول في تركيا.

إقرأ المزيد

وذكرت التفاصيل أن هذا الاستطلاع أجرته مؤسسة "يونالام" للأبحاث، وأن نتائجه أظهرت "أن حزب العدالة والتنمية يحتل المرتبة الثانية بنسبة 22.5 في المائة من التأييد الشعبي، فيما أصبح حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمرتبة الأولى بنسبة 23 في المائة من التأييد الشعبي".

وقالت الصحيفة إن داريا كومورجو، مديرة مؤسسة "يونالام" كشفت عن نتائج الاستطلاع خلال مشاركتها في برنامج يحمل اسم "لدي كلمة" على قناة تلفزيون "هالك".

وأتى، حسب الاستطلاع المذكور، حزب الجيد في المرتبة الثالثة "بنسبة 13.3 في المائة، بينما جاء حزب الشعوب الديمقراطي..بنسبة 8.7 في المائة، أما حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم فحصل على 6.8 في المائة من الأصوات".

ونُقل عن داريا كومورجو تعليقا حول الاستطلاع الذي أجرته مؤسستها يقول: "انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل طفيف، ولكن بثبات. في الشهر الماضي، قبل توزيع المترددين والذين لن يصوتوا، رأينا أن معدل تصويت حزب العدالة والتنمية قد انخفض إلى 25 بالمائة".

ولفتت في السياق ذاته إلى أنه "لم يكن هناك وضع استثنائي في الشهر الماضي وقد قلت إن احتمال أن يفقدوا مرتبة الحزب الأول مرتفع للغاية، واليوم وصلنا إلى نقطة تؤكد ذلك".

ويكشف الاستطلاع، أن المشاركين عند سؤالهم عن "أي تحالف ستصوت لصالحه"، اختار 39.8 بالمائة تحالف الأمة، فيما اختار 33.3٪ تحالف الشعب.

وجرى وفق نتائج الاستطلاع "منح 54.2 في المائة من الأصوات لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل أردوغان على 30.9 في المائة من الأصوات".

وبشأن مسألة إعادة انتخاب الرئيس أردوغان، أبدى 58٪ رفضا قاطعا للتصويت له، في مقابل 28.3٪ قالوا إنهم مع أردوغان.

المصدر: زمان