وزير العدل التركي: أردوغان مصارع لا يهزم

وجه وزير العدل التركي بكر بوزداغ انتقادا للمعارضة في البلاد، معتبرا أن هناك عجزا في "المعارضة الديمقراطية" في تركيا.

وخلال مشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي الذي نظمه "حزب العدالة والتنمية" في يوزغات، قال بوزداغ عن انتخابات 2023 إن "تركيا هي من ستقرر، هل سيستمر البحث عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، في الوطن الأزرق، وهل سيستمر حماية الأجواء التركية بالنظام الصاروخي الروسي "إس 400" وهل ستستمر في النمو وزيادة الرفاهية والتطور والتغيير في كل مجال، أم ستقرر تمهيد الطريق لأولئك الذين يعارضون التنمية والتغيير".

وأقر بعجز ميزانية الحكومة، قائلا: "نعم، لدينا عجز في الميزانية لكن إذا سألتني، فإن أحد أكبر عجز تركيا هو المعارضة الديمقراطية المحلية والوطنية".

وتابع أنه "إذا كانت هناك معارضة ديمقراطية محلية ووطنية في تركيا، ستكون الحكومة أقوى وأكثر نجاحا، لكن أولئك الذين يرون إدارة التصور في الرأي العام نجاحًا لأنفسهم من خلال المبالغة والتشويه والأكاذيب لا يزالون منفصلين عن واقع الأمة".

وأردف قوله: "تم انتخاب رجب طيب أردوغان المصارع الرئيسي لهذه الساحة السياسية 15 مرة بإرادة الأمة الحبيبة".

وتابعت: "لهذا السبب السيد كمال كيليتشدار أوغلو الذي يفهم أنه لا يستطيع هزيمة هذا المصارع أردوغان وحده، جلب معه 6 إلى الطاولة… يمكنني القول بوضوح من هنا أنه طالما لا يمكنك هزيمة شخص واحد، لا يمكنك الفوز بمساعدة 6 أشخاص أو 60 شخصًا، خذ من تأخذ معك، المصارع الرئيسي في هذه الساحة السياسية هو رئيسنا رجب طيب أردوغان، لن تكون قادرا على الفوز عليه".

المصدر: "زمان"