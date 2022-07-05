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شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة "سو-57"

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شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة
Sputnik
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه سيتم في العام الحالي إنجاز الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى خصيصا لمقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وأضاف شويغو، في اجتماع عبر الإنترنت: "نخطط في عام 2022، لإنجاز الاختبارات الحكومية على هذه الصواريخ. وسيتم كذلك توريد أول دفعات منها إلى القوات".

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وأشار شويغو، إلى أنه تم تصميم هذه الصواريخ في مؤسسة "فيمبل" التابعة لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" وهي مخصصة لتسليح المقاتلات الحديثة من الجيل من طراز "سو-57"، ولنصبها على حوامل أخرى.

المصدر: نوفوستي  

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