موسكو قد تتخذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن روسيا قد تتخذ إجراءات جوابية ضد الاتحاد الأوروبي على تأييده قرار بلغاريا طرد 70 دبلوماسيا روسيا.

ونشرت الوزارة على موقعها رد زاخاروفا على سؤال لوسائل الإعلام جاء فيه "أن قرار صوفيا المسيّس بشأن التخفيض غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين في بلغاريا، بالطبع، لن يبقى بدون رد فعل على أساس ثنائي. يجب أن تفهم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن الدعم الطائش للأعمال المعادية لروسيا من قبل الدول الأعضاء المنفردة يتحمل مسؤولية عواقبها الاتحاد الأوروبي برمته، بما في ذلك فيما يتعلق بالإجراءات الجوابية من جانبنا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان 70 دبلوماسيا والموظفين الإداريين والفنيين والاقتصاديين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بدون أي مبرر وأدنى محاولة لأي تبرير، خطوة تتجاوز نطاق الدبلوماسية".

وشددت على أنه "إذا كان مثل هذا "الإجراء المبتكر" يعتبر مقبولا في الاتحاد الأوروبي، فمن الجدير التفكير في مبدأ المعاملة بالمثل، الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية".

وأعلنت صوفيا 70 موظفا في البعثة الدبلوماسية الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" في 28 يونيو.

المصدر: إنترفاكس