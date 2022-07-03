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رئيس وزراء أستراليا يزور أوكرانيا لأول مرة

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رئيس وزراء أستراليا يزور أوكرانيا لأول مرة
Globallookpress
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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أليكسي كوليبا، إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قام بزيارة مقاطعة كييف، وهذه هي زيارته الأولى لأوكرانيا.

وأضاف "قام رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، بزيارة منطقة كييف. وزار مع الوفد المرافق له بوتشا وغوستوميل وإيربين".

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وتابع كوليبا القول: "هذه أول رحلة يقوم بها أنتوني ألبانيز إلى أوكرانيا. لقد صدم بما شاهده: منازل مدنية مدمرة، وآثار انفجار الألغام، والدمار في مطار أنتونوف".

المصدر: نوفوستي

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