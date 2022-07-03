أمريكيون يسخرون من بايدن بعد تغريدة حول أسعار الوقود

أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن طالب فيها أصحاب محطات الوقود بتخفيض أسعار البنزين تفاعلا وردودا ساخرة من رواد "تويتر".

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وكتب بايدن عبر "تويتر" أمس السبت: "خفضوا السعر الذي تتقاضونه في محطات الوقود، ليعكس التكلفة التي تدفعونها مقابل السلعة. وافعلوا ذلك الآن"، مضيفا أنه يجب على مشغلي محطات الوقود أن يفعلوا ذلك لأن هذا هو وقت "الحرب" و"المخاطر العالمية".

وأثار نداء بايدن ردود فعل ساخرة ونكات كثيرة من الأمريكيين في تعليقاتهم على "تويتر".

وكتب greg بسخرية: "شكرا لك على هذه التغريدة، فخامة الرئيس. خفضت جميع محطات الوقود المحلية من حولي أسعارها على الفور بمقدار دولارين، لأن خدمة الإشعارات بتغريداتك مشغلة لديهم".

وكتب Shibetoshi Nakamoto مازحا: "لقد أظهرتها (التغريدة) لموظف بمحطة الوقود، فقال: "لماذا تريني هذا؟ فقلت:" طالب الرئيس بأن تأخذ مني مبلغا أقل". ابتسم ابتسامة عريضة، لكنه أخذ نفس المبلغ".

i showed this to the gas station attendant and he said “why are you showing me this” and i was like “the president said to charge me less” and he smirked but charged me the same amount :( — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) July 2, 2022

وكتب Paul Metzgar بسخرية: "الحمد لله، لقد غردت ذلك. سينفع بالتأكيد".

وقال Defiant L’s: "يعني ننتقل الآن من (شعار) "ارتفاع الأسعار البوتيني" إلى "محطات وقود غبية"، وأضاف "لا أتوقع صدقا من السياسيين، لكن على الأقل عليكم تشغيل المنطق".

So we’re moving on from the ‘Putin Price Hike’ to ‘it’s just gas stations being silly.’ — Defiant L’s (@DefiantLs) July 2, 2022

وكتب matt: "لسنا بحاجة إلى قوانين، نحن فقط بحاجة إلى تغريدات من أقوى شخص في العالم يسأل بلطف. شكرا لك جو".

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز في يونيو 5 دولارات للغالون الواحد.

المصدر: "نوفوستي"