بايدن يطالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، التي تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وزادت كلفة المعيشة وأعباء الأمريكيين المادية.

وكتب بايدن على "تويتر": "خفضوا السعر الذي تتقاضوه في محطة الوقود لكي ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية التي تدفعون ثمنها. افعلوا ذلك الآن".

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وقال إن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها مشغلو محطات الوقود، لأن الآن هو وقت "المخاطر العالمية".

يذكر أن التضخم في مايو الماضي وصل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% في الشهر الذي سبقه.

وعزت السلطات الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات النزاع في أوكرانيا، واعترفت كذلك بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: نوفوستي