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استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

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استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني
Legion-Media PACIFIC PRESS
وزير الاقتصاد الأرجنتيني المستقيل مارتن غوزمان - أرشيف
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أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، يوم السبت، استقالته في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، بعد أن شغل منصبه منذ ديسمبر 2019.

وقال الوزير في رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد"، من دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه "كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني".

وشدد غوزمان على "ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".

واعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسي في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو".

المصدر: "أ ف ب"

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