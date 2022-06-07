الرئيس الأرجنتيني يسعى لفرض ضريبة خاصة تستهدف الشركات المستفيدة من الأزمة الأوكرانية

تعهد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، بالسعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما وصفها بـ"الظاهرة اللاأخلاقية".

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وفي خطاب له، قال ألبرتو فرنانديز: "بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا تفيد القلة التي تكسب الكثير"، لافتا مرة أخرى إلى "طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار)".

وأكمل فرنانديز: "هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة"، حيث يبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37%، ويتوقع أن يسجل التضخم 60% عام 2022.

في حين أن الرئيس الأرجنتيني لم يتطرق إلى ذكر القطاعات التي سوف تستهدفها الضريبة، مشيرا إلى "ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا لها.

وبينما وقف، وحث ألبرتو فرنانديز، الرئيس الذي ينتمي الى يسار الوسط، بحضور وزير الاقتصاد، مارتن جوزمان، إلى جانبه، المشرعين، على "دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة"، خاصة وأن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونغرس.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت الشهر الماضي فرض ضريبة خاصة على مكاسب شركات النفط العملاقة التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: "فرانس برس"