أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن دول أوروبا الغربية تتطلع بعين جشعة إلى المناطق الحدودية بين بيلاروس وأوكرانيا، وتربي وحشا في كييف.

وقال لوكاشينكو: "تقف أوروبا الغربية المتحضرة وراء هذه العمليات، وهي التي قامت في البداية بتربية وحش يُدعى ألمانيا الفاشية، وبعد ذلك، من أجل البقاء على قيد الحياة، ألقت بنفسها في أحضان أولئك الذين أرادت بشدة حتى وقت قريب هزيمتهم. التاريخ يعيد نفسه. يربون الوحش في أوكرانيا".

وأشار في وقت سابق إلى إن مينسك وموسكو لم تردا بعد بشكل مماثل على نشاط الناتو العسكري بالقرب من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

المصدر: RT