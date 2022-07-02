كييف تنفي تصعيد نشاط قواتها على حدود بيلاروس

وصف ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني التقارير التي تتحدث عن تصعيد قوات كييف نشاطها على الحدود مع بيلاروس، بأنها "مجرد تكهنات".

وقال بودولياك: "حول كل هذه التكهنات التي تشير إلى أنه غدا، أو بعد غد، أو بعد بعد غد، سيبدأ الهجوم بالتأكيد. نحن نفهم ما يحدث على أراضي بيلاروس بشكل جيد، ومستعدون لكل السيناريوهات".

وأضاف أن نشر مثل هذه المعلومات هدفه إثارة الذعر بين الأوكرانيين.

وتحدث وفد بيلاروس في وقت سابق خلال منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استعداد قوات كييف لخطوات استفزازية على حدود بيلاروس.

المصدر: RT