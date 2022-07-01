أوزبكستان.. تفريق مظاهرة غير مرخصة في مدينة نوكوس

أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية، أن قوات الأمن فرقت مظاهرة غير مصرح بها في مدينة نوكوس عاصمة كاراكال باكستان، وأن الأمن مستتب هناك.

وجاء في بيان الوزارة: "أقدم بعض مواطني كاراكالباكستان، ونتيجة سوء تفسير الإصلاحات الدستورية الجارية في الجمهورية، على تنظيم مظاهرة غير مصرح لها في جميع أنحاء مدينة نوكوس، وبعد ذلك تجمعوا في إقليم ديخكان المركزي".

وأضافت: "لغرض منع انتهاك النظام العام وقمع ارتكاب جرائم مختلفة من قبل المواطنين على أراضي سوق ديخكان، شاركت قوات ووسائل إنفاذ القانون في تفريق المظاهرة، وتمت استعادة النظام العام على الفور".

وأشارت إلى أنه "يجري العمل مع المواطنين لشرح عدم شرعية انتهاك القانون، وكذلك النظر في مشاكل المواطنين وطعونهم بالطريقة المنصوص عليها".

وتقع كاراكالباكيا (كاراكالباكستان) في الجزء الشرقي من البلاد، وتشغل مساحة 40% من أراضيها، وهناك لغتان رسميتان هي الأوزبكية والكاراكالباك.

وعقدت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان اجتماعا الأربعاء الماضي، بحثت خلاله الاستعدادات لإجراء استفتاء على تعديل الدستور.

واقترح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في ديسمبر 2021، بعد شهر من انتخابه رئيسا لولاية ثانية، تعديلات وإضافات على الدستور الحالي، حيث أعدت اللجنة الدستورية مشروع قانون ينص على إدخال حوالي 200 تعديل على الدستور الحالي لأوزبكستان المعتمد في عام 1992.

ووفقا للنسخة الجديدة من القانون الأساسي، يقترح إزالة الأحكام التي تنص على أن كاراكالباكستان جزء من جمهورية أوزبكستان، ويمنع انفصالها عن البلاد على أساس استفتاء عام لشعبها".

المصدر: "تاس"