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رئيس أوزبكستان يقترح إجراء استفتاء حول الدستور

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رئيس أوزبكستان يقترح إجراء استفتاء حول الدستور
Sputnik
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اقترح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إجراء استفتاء على مستوى البلاد حول إدخال تغييرات على الدستور.

في وقت سابق، طرح ميرضيائيف مبادرة لتحديث الدستور بحلول ديسمبر 2022. في نهاية مايو، شكل البرلمان لجنة دستورية لصياغة تعديلات على الدستور. ويعقد رئيس أوزبكستان اليوم الاثنين اجتماعا مع أعضاء لجنة تعديل الدستور.

وقال ميرضيائيف: "أعتقد أننا إذا أجرينا إصلاح الدستور من خلال استفتاء، معتمدين على رأي مواطنينا وتأييدهم، فستكون هذه إرادة شعبنا – وسيكون ذلك دستور شعبي حقيقي".

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وأشار رئيس أوزبكستان إلى أن إجراء الاستفتاء، يتوافق مع مبدأ "الشعب هو المصدر الوحيد للدستور".

وأضاف الرئيس: "عندئذ سيكون بمقدور كل مواطن لدينا أن يقول بفخر: دستور أوزبكستان الجديد هو دستوري".

تم اعتماد دستور أوزبكستان في 8 ديسمبر 1992 في جلسة للمجلس الأعلى للجمهورية. منذ ذلك الحين، تم تعديل القانون الأساسي للبلاد 15 مرة.

المصدر: نوفوستي

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