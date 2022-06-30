إسكتلندا.. على لندن الكف عن الاقتطاع من الميزانيات الإقليمية لتمويل قوات كييف

أكدت وزيرة المالية الإسكتلندية كيت فوربس، أن حكومتها ترى أنه على لندن ألا تقتطع من الميزانيات الإقليمية في البلاد لتمويل وتسليح القوات الأوكرانية.

وقالت في تصريح لصحيفة "التلغراف"، إن "إسكتلندا وافقت على توفير التمويل لأوكرانيا فقط مع وجود حاجة واضحة".

وأضافت: "لا ينبغي أن يؤخذ هذا كسابقة من شأنها أن تؤدي إلى حقيقة أن الميزانيات اللامركزية تستخدم للأغراض المخصصة للمقاطعات في تغطية المجالات السياسية".

وحسب الصحيفة، فإن "مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني الذي خصصته إسكتلندا سيستخدم لتمويل أنظمة دفاع جوي معقدة وآلاف القطع من المعدات الحيوية للجنود الأوكرانيين".

من جهتها، قالت زميلة الوزيرة الإسكتلندية من ويلز ريبيكا إيفانز، إن "المنطقة اضطرت للتبرع بأموال لكييف مخصصة لأغراض مثل الصحة والتعليم في المقاطعة".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق، أن "لندن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية لأغراض دفاعية بمبلغ مليار جنيه إسترليني".

بدورها، دعت السفارة الروسية لدى لندن، إلى "تحميل بريطانيا مسؤولية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: RT + "التلغراف"