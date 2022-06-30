قوات لوغانسك تقضي على 42 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصرها تمكنوا خلال الـ24 ساعة الماضية، من القضاء على 42 عسكريا أوكرانيا وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أنه "خلال الاشتباكات مع وحداتنا اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات بلغت 42 فردا وخمس ناقلات جند مدرعة وست شاحنات عسكرية".

وفي يوم أمس الأربعاء، قالت القيادة، إن القوات الأوكرانية فقدت 39 شخصا خلال اليوم السابق.

ووفقا للبيان، أطلقت القوات الأوكرانية 50 قذيفة من راجمات الصواريخ "غراد" و" أورغان" خلال يوم أمس. وأسفر القصف على كريمينايا عن مقتل شخصين وجرح آخر وتدمير مبنى سكني ولقي رجل حتفه في بوباسنا.

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وبشكل إجمالي بلغ عدد القتلى من المدنيين في جمهورية لوغانسك منذ تأجج النزاع في المنطقة، 69 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 207 من المواطنين بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

وخلال الفترة المذكورة، تعرض للتدمير والخراب 1749 دارا في 31 مركزا سكنيا.

المصدر: نوفوستي