قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن استطلاع أجرته مؤسسة Demostat في بلغراد، إن معظم الصرب على استعداد للتخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي، لأنهم يدعمون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ووفقا للاستطلاع الذي جرى في الفترة من 13 إلى 22 يونيو، أعلن 51% من الذين تم استطلاع آرائهم، أنهم لن يؤيدوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم التصويت على ذلك الآن، وأكد 34٪ أنهم سيصوتون لصالحه.

وقال سريكو ميهايلوفيتش كبير الباحثين في "ديموستات"، أثناء عرض نتائج الاستطلاع في بلغراد: "كذلك يعتقد ما يقرب من ثلثي الذين تم استطلاع آرائهم، أن الناتو يتحمل مسؤولية النزاع في أوكرانيا. إن الموقف الصربي، يتعارض تماما مع الآراء في معظم الدول الأوروبية".

وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس الروسي بوتين، تصدر أيضا قائمة قادة العالم الذين يتعاطف معهم الصرب ويكنون الود لهم.

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ووفقا لها: "احتل الرئيس الروسي المركز الأول: أعرب 40٪ من المستطلعين عن تقديرهم بشدة لسياساته. وجاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في المرتبة الثانية بنسبة 12٪ ، والفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة 11٪".

وترى المقالة، أن روسيا تمكنت من الحفاظ على علاقات وثيقة مع صربيا، وعززت موقفها من خلال دعم رفض البلاد الاعتراف بكوسوفو.

المصدر: نوفوستي