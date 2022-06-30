منصور عباس: تحالفنا أظهر أن التعاون بين عرب إسرائيل واليهود ممكن

قال زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، إنه سيدعم مرة أخرى التحالف الذي ساعد في تشكيله، لأنه "أظهر أن التعاون بين عرب إسرائيل واليهود ممكن".

وفي تصريح أمام الكنيست قبيل حله، قال عباس: "سأمنح هذا التحالف تفويضا آخر في المستقبل للاستمرار"، مؤكدا أنه "من الممكن العمل معا".

وأشار إلى "أننا لم نجد أن هناك فجوة كبيرة بين جميع الأحزاب"، معتبرا أن مشاكل الائتلاف سببها "أعضاء كنيست فرديون" لم يشاركوه فهمه للوضع.

وقال عباس إنه "سيستمر بتفاؤل" لدفع رؤيته للشراكة العربية اليهودية وإن "هذه العملية جارية بالفعل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"