استطلاع: "الليكود" يتصدر سباق الكنيست الإسرائيلي الجديد

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية "12"، بروز حزبين كبيرين في سباق انتخابات الكنيست المرتقبة، هما "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد.

إقرأ المزيد

وحسب الاستطلاع، فإن الليكود يتقدم على منافسيه بـ 36 مقعدا، فيما يحصد "يس عتيد" 20 مقعدا، يليهما "كحول لافان" (بيني غانتس) و"الصهيونية المتدينة" (بتسلئيل سموترتش) مع 9 مقاعد لكل منهما، ثم "شاس" (آرييه درعي) 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" (موشيه غافني) 7، و"العمل" 5، ز"يسرائيل بيتنو" (أفيغدور ليبرمان) 5، و"يمينا" (آييلت شاكيد) 5، و"العربية الموحدة" (منصور عباس) 4، و"ميرتس" (موسي راز) 4، "تكفا حداشا" (غدعون ساعر) 4.

وعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأربعاء إلى شريكة دربه السياسية، وزيرة الداخلية العضو عن يمينا آييلت شاكيد برئاسة حزب "يمينا" وسيستمر بينيت بشغل منصبه كرئيس وزراء بديل خلال حكومة تصريف الأعمال التي من المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية يائير لابيد فور الإعلان الرسمي عن حل الكنيست، وهو أمر يتوقع بين يومي الخميس والجمعة، نظرا لإرجاء التصويت على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة من مساء الأربعاء إلى الخميس.

المصدر: i24News