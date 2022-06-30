مسؤول أوكراني يكشف عن مساع لترحيل السكان من مناطق الصراع قسرا

كشف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوغانسك، المعينة من قبل كييف، سيرغي غايداي أن مجموعة من النواب الأوكرانيين اقترحوا سن قانون يفرض الترحيل القسري للسكان من مناطق العمليات القتالية.

وقال غايداي في حوار مع قناة "أوكرانيا 24": "كانت هناك مقترحات من نواب معنيين بترحيل سكان مدينة ليسيتشانسك. وطلبنا منهم التسريع في تبني مشروع قانون بشأن الترحيل، وسنقوم بإخراج الناس".

واعترف المسؤول العسكري الأوكراني أن وضع القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك الواقعة شمال غرب جمهورية لوغانسك، صعب للغاية، مضيفا أن القصف لا يزال مستمرا ولا يزال هناك حوالي 15 ألف مدني في القرية.

وقد عبر سكان ليسيتشانسك، التي هي الآن على خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية، عن معارضتهم بشكل قاطع مثل هذا الإجراء، عندما كانت المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل كامل.

وقال سكان ليسيتشانسك، الذين تحدث غايداي عن محاولات ترحيلهم قسرا، إن "الجيش الأوكراني يقصفهم" و"يقتل أطفالهم".

كما أنهم يعتبرون محاولات "إجلائهم" "ترحيلا قسريا" و"طردا"، وعبروا عن خشيتهم من أن تتركهم السلطات الأوكرانية في الخيام يواجهون مصيرهم.

المصدر: نوفوستي