أكدت المرتزق الأمريكي آندي هوين، الذي جاء إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف وتم أسره في مقاطعة خاركوف، أنه يُعامل معاملة إنسانية.

وقال: "عندما وصلت إلى هنا، علمت الحقيقة حول مدى قلق ممثلي القوات الأوكرانية بشأن الأجانب وقواتهم. عندما تم القبض علي، ظننت أنه سوف يتم إعدامي. لكن الأشخاص الذين أسروني عاملوني بإنسانية. منذ حوالي ثلاثة أيام، علمت حقيقة دونباس وحول إرادة جمهورية دونيتسك الشعبية بأن تكون حرة، لكن أوكرانيا لا تسمح بذلك".

وفقا للمرتزق، اكتشف أن الجيش الأوكراني يكذب بشأن مدى قسوة الروس.

المصدر: نوفوستي