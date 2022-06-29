لافروف يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أزمة الأمن الغذائي العالمي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مشكلة الأمن الغذائي على خلفية الوضع في أوكرانيا ودونباس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر اليوم: "بحث الطرفان بعض القضايا الدولية الأكثر إلحاحا مع التركيز على الأمن الغذائي على خلفية الوضع في أوكرانيا ودونباس".

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وأشارت الوزارة إلى أن لافروف "عرض الرؤية الروسية المفصلة للوضع الحالي في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك في سياق مشكلة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية".

وأضافت أنه "تم التأكيد على أن تصدير الحبوب الأوكرانية يعوقه زرع كييف للألغام في البحر الأسود. وتم تأكيد استعداد روسيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها لتصدير الأغذية والأسمدة، على الرغم من حقيقة أن تنفيذ ذلك معقد بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية أحادية الجانب والغير قانونية. وأشار لافروف أيضا إلى الالتزام بمزيد من العمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي