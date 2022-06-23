دول "بريكس" تؤكد على دورها في ضمان الأمن الغذائي العالمي

أكد قادة دول "بريكس" التزام بلادهم بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وذكر نص إعلان قمة بريكس الرابعة عشر المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، أنه

"بالنظر إلى أن بلدان بريكس تنتج حوالي ثلث غذاء العالم، فإننا نؤكد الالتزام بمواصلة التعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان بريكس، بهدف ضمان الأمن الغذائي في بلداننا وفي كل العالم".

وأشارت الأطراف إلى أهمية خامات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

ووفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إن الوضع الحالي للأمن الغذائي جاء نتيجة أخطاء الدول الغربية.

ووفقا للأمم المتحدة، قد يصل عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة بسبب الأزمة الأوكرانية إلى 13-15 مليون شخص هذا العام.

المصدر: الكرملين