بوتين يعلن عن توسيع التعاون مع دول "بريكس" وقرب افتتاح متاجر هندية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعمل على توسيع التعاون مع أوساط الأعمال في دول "بريكس"، مشيرا إلى قرب افتتاح متاجر هندية في روسيا وزيادة حصة المعدات المستوردة من الصين.

وقال بوتين: "تجرى المفاوضات لفتح سلسلة متاجر هندية في روسيا وزيادة حصة السيارات والمعدات والتقنيات الصينية".

وتحدث بوتين عن اتساع الحضور الروسي في بلدان "بريكس"، وزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند وتطوير التعاون في المجال الزراعي بين روسيا وبلدان المجموعة.

وأضاف: "تصدر روسيا الأسمدة المهمة إلى دول بلدان "بريكس" وتوسع شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية أنشطتها في الهند وجنوب إفريقيا، وتزود أقمارنا الصناعية أربعين مليون نسمة في البرازيل بالبث التلفزيوني".

كما أشار إلى بحث بلدان المجموعة إطلاق عملة احتياطية دولية على أساس العملات الوطنية للدول الأعضاء.

وأضاف: "المنظومة الروسية للحوالات المالية مفتوحة لربط بنوك بلدان المجموعة فيما يستمر اتساع جغرافيا استخدام نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" في العالم.

وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات والمشاكل المختلفة، نمت تجارة روسيا مع دول "بريكس" بنسبة 40 في المئة تقريبا، لتصل إلى 45 مليار دولار خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري.

المصدر: "نوفوستي"