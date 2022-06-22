بوتين: العمل جار على إنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات "بريكس"

ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابا لتحية المشاركين في منتدى أعمال "بريكس" أوضح فيه الوضع الاقتصادي الراهن لروسيا، والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دول "بريكس" .

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وجاءت الخطوط العريضة لخطاب الرئيس بوتين كما يلي:

- أظهرت سياسة الاقتصاد الكلي لروسيا فعاليتها على خلفية العقوبات المفروضة على البلاد.

- تدعم روسيا مشروع مبادرة بكين "بريكس"، التي تؤكد على الجو العام لدوائر الأعمال نحو مزيد من العمل الوثيق المشترك.

- رواد الأعمال في دول "بريكس" يطورون أعمالهم في ظروف صعبة، بينما يتجاهل الغرب المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق.

- نظام المراسلة المالية الروسي مفتوح للربط بين بنوك دول "بريكس".

- يجري العمل الآن على قضية إنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات "بريكس".

- أصبحت المشكلات في الاقتصاد العالمي مزمنة بسبب تصرفات الغرب.

- ينتهج الغرب سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إطلاق طباعة الأموال غير المغطاة، والضخ غير المسيطر عليه، ونمو الديون غير المضمونة.

المصدر: الكرملين