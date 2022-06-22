رئيس الصين: توسيع الأحلاف يؤدي إلى مآزق أمنية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء، إن الأزمة الحالية في أوكرانيا، أظهرت أن توسع الكتل العسكرية والتحالفات، سيؤدي حتما إلى معضلة أمنية.

وأضاف متحدثا في منتدى أعمال مجموعة بريكس: "يبين التاريخ لنا أن الهيمنة وسياسة التحالفات وكذلك المواجهة بين المعسكرات المختلفة، لن تجلب لنا السلام والأمن، بل ستقودنا إلى الحروب والنزاعات. لقد أظهرت الأزمة الحالية في أوكرانيا مرة أخرى، أن الإيمان بالقوة وتوسيع الكتل العسكرية والسعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الدول الأخرى، سيؤدي حتما إلى معضلة أمنية".

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وتابع الرئيس الصيني، أن الأمل في السلام يصبح ممكنا فقط إذا "تذكر الجميع دروس الحرب المريرة".

وقال: "يجب على المجتمع الدولي التخلي عن اللعبة التي محصلتها صفر، والوقوف معا ضد الهيمنة وسياسة القوة، وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدل" .

المصدر: نوفوستي