برلين: لا نريد التخلي عن الاتفاق الأساسي بين روسيا والحلف

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا لا تريد أن يتم التخلي عن الاتفاق الأساسي بين الحلف وروسيا.

وقالت بيربوك: "نحن نواجه هذه الحقيقة المرة الجديدة التي يجب أن نكون قادرين الآن على الدفاع عن أنفسنا ضد روسيا إذا حدث ذلك".

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لكنها في الوقت ذاته نوهت بأن ألمانيا لا تريد "التنديد بالقانون التأسيسي لروسيا والناتو".

وعلقت الوزيرة بخصوص زيادة حجم قوة الرد السريع لحلف الناتو، قائلة إن "حلف شمال الأطلسي بذلك سيحمي كل شبر من أراضي الحلف".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "فيلت" بأن ألمانيا وفرنسا ستصران خلال قمة حلف الناتو في مدريد على الإبقاء على الاتفاق الأساسي بين روسيا والحلف.

وأشارت "فيلت" إلى أن دول شرق أوروبا تدعو إلى إلغاء الاتفاق الأساسي الموقع بين روسيا والناتو في عام 1997، بينما تعارض ذلك فرنسا وألمانيا.

المصدر: تاس