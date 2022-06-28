صحيفة: ألمانيا وفرنسا ستصران على الإبقاء على الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو

أفادت صحيفة "فيلت" بأن ألمانيا وفرنسا ستصران خلال قمة حلف الناتو في مدريد على الإبقاء على الاتفاق الأساسي بين روسيا والحلف.

وأشارت "فيلت" إلى أن دول شرق أوروبا تدعو إلى إلغاء الاتفاق الأساسي الموقع بين روسيا والناتو في عام 1997، بينما تعارض ذلك فرنسا وألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن البيان الختامي لقمة الناتو في مدريد لن تتضمن الإشارة إلى الاتفاق المذكور.

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وتشير الصحيفة كذلك إلى خلافات بشأن الصين بين أعضاء الناتو، حيث تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن يقول الحلف إن الصين "تشكل مخاطر" على الأمن بسبب "استغلالها الوسائل الاقتصادية لعرض القوة"، وإلى وصف الصين بأنها "تحدي على الأمن والمصالح والقيم" للناتو.

وأضافت "فيلت" أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا دعت إلى استخدام "عبارات أخف" تجاه الصين في البيان الختامي للقمة.

يذكر أن قمة الناتو في مدريد من المقرر أن تختتم أعمالها يوم الخميس 30 يونيو.

المصدر: نوفوستي