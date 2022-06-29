سؤال عن ضمانات أمنية لأوكرانيا يثير ضحك المستشار الألماني أولاف شولتس (فيديو)

ضحك المستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر الصحفي الختامي بعد قمة مجموعة السبع عقب سؤال عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

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وفي تسجيل مصور نشرته قناة تلفزيون فيلت، سألت صحفية، رئيس الحكومة الألمانية عما إذا كان بإمكانه الكشف عن تفاصيل الضمانات الأمنية التي وعد بها الغرب كييف بعد العملية الروسية الخاصة.

وأجاب شولتس مبتسما ولم يستطع كتم ضحكته وقال بهدوء: "نعم، أستطيع"، فيما تحدث المستشار الألماني في الوقت نفسه بوقفات طويلة بين الكلمات، كما ضحك المشاركون في المؤتمر الصحفي بعد رد رئيس الحكومة.

وبعد وقفة أخرى أضاف شولتس وهو يبتسم عبارة قصيرة تقول: "هذا كل شيء" وفرد يديه، باعثا البهجة مجددا بين الجمهور.

المصدر: نوفوستي