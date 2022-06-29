شولتس: ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال الأطلسي بفضل الأموال الضخمة التي قررت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، قال شولتس إن ألمانيا هي اليوم إلى جانب الولايات المتحدة "بالتأكيد أكبر مساهم" في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنه "يجري حاليا بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهم للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره".

وتابع: "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنويا على الدفاع"، مشددا على أن هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثمارا" في هذا المجال.

ولفت إلى أن بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

المصدر: "أ ف ب"