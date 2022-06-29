عبد اللهيان: إذا تحلت واشنطن بالجدية سنصل لنتائج تضمن مصالح الجميع في المفاوضات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية.

وقال عبداللهيان في كلمة أمام أعضاء السفارة الإيرانية في تركمانستان: "إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015".

وأضاف أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح طهران الوطنية، متابعا: "طلبنا من الطرف الآخر عبر المنسق الأوروبي أن ينتهج المسارات السياسية لكي نستطيع التوصل لاتفاق حول رفع العقوبات عن بلادنا".

وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

المصدر: "سبوتنيك"