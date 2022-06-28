النرويج تمنع وصول شحنة بضائع إلى قرية قطبية روسية في سفالبارد

رفضت النرويج السماح بمرور البضائع للمستوطنات الروسية في سفالبارد عبر نقطة تفتيش ستورسكوغ على الحدود، رافضة طلب روسيا باستبعادها من العقوبات.

وذكرت شركة التلفزيون والإذاعة النرويجية NRK يوم الثلاثاء، نقلا عن تعليق من وزارة خارجية المملكة: "تم رفض طلب محدد للحصول على إذن لنقل البضائع".

وبحسب شركة التلفزيون والراديو، أرسلت السفارة الروسية في أوسلو نيابة عن صندوق "أركتيك أوغول" طلبا إلى وزارة الخارجية النرويجية بخصوص "تصاريح لنقل الطعام لقرية التعدين الروسية برانتسبورغ في سفالبارد".

وكانت الشحنات إلى المستوطنات الروسية في سبيتسبيرغن تنقل عادة من مورمانسك إلى مدينة ترومسو بالشاحنات عبر نقطة تفتيش ستورسكوغ الوحيدة على الحدود بين روسيا والنرويج، ثم عن طريق البحر إلى بارينتسبورغ. ويعيش حوالي 500 شخص في القرية، بما في ذلك عمال مناجم يعملون في مناجم الفحم التابعة لصندوق "أركتيك أوغول" الروسي.

المصدر: تاس