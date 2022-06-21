موسكو تطالب أوسلو بالسماح بمرور البضائع إلى أرخبيل سفالبارد

بعثت سفارة روسيا في أوسلو مذكرة من صندوق "أركتيك أوغول" إلى الخارجية النرويجية يطالب بتحرير حركة البضائع مع أرخبيل سفالبارد الروسي.

وقال القنصل العام الروسي في سفالبارد، سيرغي غوشين في لقاء مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لقد طرحنا هذه المسألة (تسليم البضائع إلى المستوطنات الروسية في سفالبارد) أمام حاكم سفالبارد في اجتماع عقد في 18 مايو. وكتبت إدارة صندوق أركتيك أوغول الاستئناف في 25 مايو إلى حاكم سفالبارد مع طلب لتقديم إعفاء من الحظر المفروض على عبور الشحنات البرية الروسية للبضائع على وجه التحديد إلى بارينتسبورغ وقرية بيراميدا في سفالبارد. وأرفقت السفارة الروسية هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية النرويجية بمذكرتها الخاصة التي تطلب من وزارة الخارجية توفير ذلك.

وفي وقت سابق، قال غوشين إنه توجد الآن حاويتان روسيتان على الحدود، منها 7 أطنان من المنتجات، والباقي سلع صناعية ضرورية للمستوطنات الروسية في سفالبارد للسفن والسيارات.

وأضاف غوشين أن القضية قيد النظر حاليا في وزارة الخارجية النرويجية، ويأمل الجانب الروسي في النظر فيها بشكل إيجابي "لأغراض إنسانية على وجه التحديد، لضمان استقرار الوضع في المستوطنات الروسية".

يذكر أن سفالبارد هو أرخبيل قطبي شاسع يقع في المحيط المتجمد الشمالي، أقصى شمال النرويج. والمركز الإداري هو مدينة لونغييربين. ويعتبر الأرخبيل والمياه الساحلية المحيطة به منطقة منزوعة السلاح.

ووفقا لمعايير القطب الشمالي، يتم تنفيذ النشاط الاقتصادي في الأرخبيل بالإضافة إلى النرويج، وفقا للوضع الخاص للأرخبيل، فقط من قبل روسيا، التي لديها مناطق مأهولة في جزيرة غرب سفالبارد - بارينتسبورغ وبيراميدا وغرومان.

المصدر: نوفوستي