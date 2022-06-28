صحيفة: واشنطن تناقش مع "طالبان" الإفراج عن أصول أفغانية لمعالجة الأزمة الإنسانية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش مع ممثلي حركة "طالبان" آلية للإفراج عن بعض الأصول الأفغانية من أجل التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن مساعدي بايدن بدأوا بمحادثات مع الحكومة الأفغانية المشكلة من قبل "طالبان"، لمنح تلك الحكومة إمكانية الاستفادة من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأفغاني، وفي الوقت ذاته حماية تلك الأصول من سوء استغلالها من قبل "طالبان".

وأشارت المصادر إلى أن أحد الخيارات يتضمن إنشاء صندوق في دولة ثالثة لإدارة الأصول، لكن تفاصيل الآلية الجديدة لا تزال غامضة.

إقرأ المزيد

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بشأن تقدم المحادثات، لكنهم حذروا من بعض العقبات التي لا تزال قائمة.

ويشار إلى أن أفغانستان تواجه وضعا إنسانيا صعبا، حيث يحتاج ملايين السكان إلى المساعدات، ويعانون من نقص المواد الغذائية.

وفي 22 يونيو ضرب زلزال قوي العديد من المناطق الأفغانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة نحو ألفين بجروح.

المصدر: واشنطن بوست