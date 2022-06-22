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الخارجية الأمريكية: سنتصل بممثلي "طالبان" في أفغانستان قريبا

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الخارجية الأمريكية: سنتصل بممثلي
AP Bakhtar State News Agency via AP
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تتوقع اتصالات بين مسؤولين أمريكيين وممثلي حركة "طالبان" في أفغانستان خلال الأيام القادمة لمناقشة تقديم المساعدات للسكان بعد الزلزال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أعتقد أن معالجة القضايا الإنسانية بعد الزلزال ستناقش بين ممثلي الولايات المتحدة و"طالبان" خلال الأيام القريبة".

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يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب مناطق بجنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونحو 1.5 ألف من المصابين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان في التعامل مع آثار الزلزال.

المصدر: تاس

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